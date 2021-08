Sky - Ag. Insigne incontra Giuntoli: si lavora per trovare l'accordo!

Il Napoli e Lorenzo Insigne lavorano per trovare un accordo. Lo annuncia Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, con l'esperto di mercato di Sky Sport che scrive: "È arrivato infatti in questi istanti in hotel il procuratore del numero 24 azzurro per incontrare Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Sul tavolo, il rinnovo del fantasista napoletano".