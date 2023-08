Sky - Ag. Osimhen-ADL, oggi incontro positivo: non c'è accordo, ma tutti vogliono il rinnovo

Le cifre vanno limate, bisogna trovare equilibrio tra le parti, una sintesi tra le richieste d'ingaggio del giocatore e l'inserimento della clausola

Terzo faccia a faccia, oggi, tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, l'agente di Victor Osimhen che in giornata è tornato nel quartier generale del Napoli in Abruzzo, a Rivisondoli. Come riferisce Sky Sport, la sensazione è che la fiducia stia crescendo, sul tema rinnovo, e che ci sia la volontà forte di tutte le parti per trovare un'intesa che però ancora non c'è.

Le cifre vanno limate, bisogna trovare equilibrio tra le parti, una sintesi tra le richieste d'ingaggio del giocatore e l'inserimento della clausola rescissoria. Il procuratore del centravanti nigeriano e la dirigenza azzurra, capitanata ovviamente dal presidente, si vedranno di nuovo per muovere ulteriori passi in avanti. Intanto, gli umori sono buoni e l'ottimismo permane.