Sky - Castel Volturno, arrestato l'autore del folle gesto al centro sportivo: i dettagli

E' stato arrestato l'autore del folle gesto di quest'oggi al Konami Training Center di Castel Volturno. Secondo Sky Sport, un 40enne, è stato arrestato per violazione di domicilio e danneggiamento dai Carabinieri della stazione di Castel Volturno. L'uomo dopo aver sfondato il cancello del centro d'allenamento del Napoli con un'utilitaria di colore scuro, ha poi percorso a tutta velocità i tre campi da calcio, in cui solitamente si allena la squadra azzurra, lasciando la vettura in prossimità del campo da golf.