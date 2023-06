Sky - Cessione Osimhen al Psg, la richiesta di ADL è più bassa di 180mln: saranno decisivi i bonus

Ultime sul futuro di Victor Osimhen con la redazione di Sky Sport e gli aggiornamenti di Massimo Ugolini

Ultime sul futuro di Victor Osimhen con la redazione di Sky Sport e gli aggiornamenti di Massimo Ugolini: "180 milioni non sono pochi, la richiesta di De Laurentiis è importante. Non è stata quantificata, in realtà, ma la cifra è tra i 140 e i 160 milioni, poi bisogna capire come dovrà essere formalizzata. In questi casi quando ci sono grandi cifre c'è una quota bonus e bisogna capire quanto sarà rilevante e come dovrà essere raggiunta. Ci sono stati approcci nei mesi precedenti ma manca ancora un'offerta vera. De Laurentiis a breve incontra Calenda, l'agente di Osimhen. Il suo contratto scade nel 2025".