Sky - Conte apprezza il Napoli, buoni rapporti con ADL: il vero motivo per cui ha rifiutato non è l'ingaggio

Antonio Conte non è convinto di tornare ad allenare, almeno per il momento. Dopo l'esperienza al Tottenham, il pugliese ha bisogno di altro tempo per recuperare dallo stress e dalle aspettative legate alle competizioni. La scelta di non tornare in panchina, almeno per il momento, è personale e umana. Antonio Conte, primo nome di Aurelio De Laurentiis per sostituire Rudi Garcia in caso di esonero, ha preso questa decisione, che non è legata a soldi o al progetto proposto.

Al classe 1969 Napoli piace tanto come squadra e i rapporti con Aurelio De Laurentiis sono buoni. Al momento, però, i tempi non sono maturi. Lo riporta la redazione di Sky Sport.