Sky - Conte ha aperto uno spiraglio: contatti con ADL avanti da giorni

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Intervenuto per le ultime in casa Napoli, il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha dichiarato: "Conte lascia aperto uno spiraglio e sta cercando di infilarsi il Napoli. Con De Laurentiis i contatti vanno avanti da giorni, Conte non ha chiuso ma neppure ha aperto, ma Napoli è una grande piazza e potrebbe stimolarlo. Di sicuro, in questo momento la posizione di Garcia è sempre più debole. Sono ore di riflessione. De Laurentiis è negli uffici della Filmauro mentre Garcia oggi dirigerà l'allenamento a Castel Volturno".