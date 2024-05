Sky - Conte, si tratta a oltranza per l'intesa definitiva: nessun contatto con Pioli

Procede ad oltranza la trattativa tra il Napoli e Antonio Conte. Nessun contatto recente con altri allenatori. È questione di giorni per l'accordo finale

Sono ore decisive per il futuro della panchina del Napoli. Dopo essersi raffreddata la pista Gian Piero Gasperini, il patron Aurelio De Laurentiis ha virato totalmente su Antonio Conte. Il silenzio che ha seguito la proposta di due settimane fa è stato interrotto, i contatti sono stati ripresi già nella giornata di ieri e intensificati in questo sabato. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, in serata la trattativa procede a oltranza: la dirigenza azzurra vuole trovare subito l'intesa definitiva.

È questione di giorni: il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis stanno lavorando per trovare l'accordo finale. Conte dal canto suo non ha fatto richieste esorbitanti ed è pronto ad abbracciare il progetto di rifondazione del club azzurro. Nessun tipo di contatto negli ultimi due giorni col tecnico rossonero Stefano Pioli, non si aspetta più Gian Piero Gasperini che ancora non ha dato la risposta definitiva all'Atalanta. Il Napoli ha la volontà di annunciare il prima possibile il nuovo allenatore, e al momento l'unico nome sul taccuino sembra essere Antonio Conte.

