Sky - Domani visite mediche per Bereszynski! Definito il triplo affare tra Napoli e Samp: i dettagli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato L’Originale’: “Il Napoli ha definito pochi minuti fa il suo primo colpo di gennaio, ovvero Bartosz Bereszynski. Era un’operazione già impostata e in fase avanzata, domani il polacco svolgerà le visite mediche. Sono stati definiti pochi fa gli accordi tra Napoli e Sampdoria

Bereszynski va in prestito con diritto di riscatto al Napoli, Zanoli in prestito secco fino a giugno alla Sampdoria e Contini che era in prestito ai blucerchiati torna al Napoli per fare momentaneamente il terzo portiere in attesa del futuro di Sirigu”.