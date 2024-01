Sky - Dragusin-Napoli, il Genoa vuole più cash o invertire le formule proposte: i dettagli

"Il Genoa per Dragusin ha due offerte molto concrete da parte del Napoli e del Tottenham".

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Il Genoa per Dragusin ha due offerte molto concrete da parte del Napoli e del Tottenham".

Le offerte: "Il Napoli ha offerto 20 milioni di euro cash, il prestito di Zanoli e Ostigard a titolo definitivo. Per il Genoa va bene la cifra cash, ma vorrebbe invertire le due formule: vorrebbe Zanoli a titolo definitivo e Ostigard in prestito. Oppure con le formule proposte un cash più ampio intorno ai 25mln. Il Napoli sta cercando di spingere per anticipare il Tottenham, che invece è arrivato ad offrire verbalmente 25mln”.