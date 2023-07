Sky - Due nomi per l’erede di Kim, clausole alte: il Napoli valuta se fare un’offerta

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti.

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti: “I nomi che si fanno per la sostituzione di Kim sono Le Normand e Kilman. Sono dei nomi che per il momento non hanno ricevuto una grande risposta da parte dei club, per l’alto valore delle clausole d’uscita. Il Napoli aveva già cercato Le Normand l’anno scorso per il post-Koulibaly, aveva offerto 25mln di euro ma non erano bastati. La Real Sociedad vuole il prezzo della clausola, che vale 50mln. Per quanto riguarda la clausola di Kilman del Wolverhampton. Il Napoli sta valutando se fare l’offerta o meno non al prezzo della clausola”.