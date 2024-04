Sky - E' fatta per Manna! C'è già accordo con ADL, sarà il nuovo ds. E spunta nome del nuovo tecnico

Aurelio De Laurentiis ha raggiunto negli scorsi giorni un accordo verbale con Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo

Aurelio De Laurentiis ha raggiunto negli scorsi giorni un accordo verbale con Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo. L'attuale dirigente e collaboratore di Giuntoli alla Juventus ha già dato il suo sì al passaggio in azzurro. In attesa delle firme, il primo nome per la panchina è quello di Vincenzo Italiano. Lo riferisce la redazione di Sky Sport.

Sarà Giovanni Manna dunque a guidare la rifondazione Napoli in estate. L'architetto dietro al progetto Next Gen della Juventus e stretto collaboratore di Giuntoli quest'anno. Aurelio De Laurentiis ha individuato in lui il profilo giusto per ricostruire dopo le difficoltà di questa stagione.