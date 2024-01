Sky - E' fatta per Ngonge! Fiorentina sorpassata, fissate le visite mediche

E' fatta per Cyril Ngonge al Napoli dall'Hellas Verona.

E' fatta per Cyril Ngonge al Napoli dall'Hellas Verona. L'accordo è stato raggiunto tra i due club nella notte per la cifra di 20mln di euro più bonus. Adesso restano da sistemare solo gli ultimi dettagli. Per il 23enne esterno offensivo belga, sono state già fissate per domani o giovedì le visite mediche a Villa Stuart.

Superata la concorrenza viola: Sul giocatore si era mossa per prima la Fiorentina, poi si è inserito il club di De Laurentiis. Poi la società viola aveva ripreso i contatti negli ultimi giorni per l'ex Groningen, ma nella notte il Napoli ha trovato l'accordo con il Verona. A riferirlo è Sky Sport.