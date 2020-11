Sky - Esami Osimhen: nessuna frattura, il punto sulle sue condizioni

Primi accertamenti per Victor Osimhen e pericolo scongiurato: nessuna frattura dopo l'infortunio occorsogli in Nazionale. La radiografia a cui l'attaccante si è sottoposto ha infatti evidenziato - riferisce Sky Sport - solo una forte contusione al braccio. Il giocatore lamenta un fastidio al polso, ma le articolazioni non presentano traumi particolari. A posto anche la spalla, che poteva destare qualche preoccupazione.