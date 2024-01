Sky - Fatta per Ngonge! Accordo col Verona: arriva l'esterno belga

Fatta per Ngonge del Verona. Accordo tra i due club secondo Sky Sport. Secondo acquisto ormai prossimo dopo quello di Traorè

Fatta per Cyril Ngonge del Verona. Accordo tra i due club secondo Sky Sport per il 23enne esterno offensivo belga. Secondo acquisto ormai prossimo per il Napoli dopo quello di Traorè.

"Dopo Traoré dal Bournemouth, il Napoli ha trovato l'accordo anche con il Verona per Cyril Ngonge. Intesa trovata nella notte tra le due società e adesso restano da sistemare gli ultimi dettagli per l'arrivo dell'attaccante classe 2000. Superata quindi la concorrenza della Fiorentina, che negli ultimi giorni aveva ripreso i contatti per l'ex Groningen".