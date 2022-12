Sky - Futuro Osimhen, il Napoli ha un’idea pur di ottenere il rinnovo: i dettagli

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del futuro di Victor Osimhen

Massimo Ugolini , giornalista Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del futuro di Victor Osimhen svelando l’intenzione del Napoli per provare a blindarlo: “Osimhen non ha mai nascosto di trovarsi bene a Napoli, vuole vincere lo Scudetto. E’ una stagione importante per lui, la stagione della maturità. C’è una clausola che blinda il giocatore, o meglio, ci potrebbe essere qualora il Napoli proponesse un ulteriore rinnovo e adeguamento.

Ma questo scenario è in ottica giugno e non da scartare. In questo momento però non ci sono sirene di mercato che tengano, c’è la fortissima volontà del giocatore di continuare a lavorare con Spalletti”.