Sky - Galtier favorito per la panchina! E' in vantaggio su Sousa e Garcia: la situazione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nuovo allenatore del Napoli è ancora un punto interrogativo. De Laurentiis ha parlato con Paulo Sousa, con Galtier e con Garcia. Sono questi i tre nomi, a meno di sorprese, da cui uscirà il nuovo allenatore del Napoli. L’incontro con Sousa è andato bene ma il presidente del Napoli non vuole pagare penali, Sousa non ha ancora comunicato alla Salernitana di volersene andare. Ha tempo fino al 20 giugno per esercitare la sua uscita con una PEC e con un pagamento di 1.8 milioni lordi per liberarsi.

Non l’ha ancora fatto e neanche i suoi agenti hanno comunicato alla Salernitana l’intenzione di andarsene. Galtier resta un candidato molto forte, sta risolvendo il contratto con il Paris Saint Germain. Anche Rudi Garcia è un’altra idea. Ad oggi Galtier è favorito sugli altri, ma i colpi di scena con De Laurentiis sono sempre dietro l’angolo. A riferirlo è Sky Sport.