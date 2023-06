Sky - Galtier proposto al Napoli, ma ADL non accelera: il motivo

"La possibilità che Galtier possa andare al Napoli non va esclusa, potrebbe essere il nome a sorpresa".

Il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare in collegamento da Istanbul: “Al Napoli potrebbe finire un tecnico straniero? Potrebbe essere Galtier. Il dossier Galtier è sul tavolo di De Laurentiis, è stato proposto da alcuni intermediari. Il presidente del Napoli non ha detto di no, ma ha detto: ‘Aspettiamo’. La possibilità che Galtier possa andare al Napoli non va esclusa, potrebbe essere il nome a sorpresa. Ma se De Laurentiis non accelera è perché ha in mente qualcun altro, e credo sia Italiano”.