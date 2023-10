Sky - Garcia resta in forte dubbio: Conte e Tudor i possibili sostituti, la situazione

Il ko contro la Fiorentina ha reso ancor più traballante la panchina di Rudi Garcia a Napoli.

Il ko contro la Fiorentina ha reso ancor più traballante la panchina di Rudi Garcia a Napoli. Nella giornata di oggi c'è stato un incontro tra le parti: presenti oltre al tecnico e al presidente De Laurentiis anche i vertici dirigenziali del club azzurro. La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime: “La posizione dell'allenatore è al vaglio del presidente De Laurentiis, preoccupato dall'andamento della squadra in campionato e al momento fuori dalle prime posizioni che garantirebbero la conferma in Champions, traguardo imprescindibile per il club. Una riflessione che il presidente ha esternato all'allenatore durante il vertice che si è tenuto in un albergo di Napoli.

[...] Mai come in questo momento la posizione di Garcia è in forte dubbio. La proprietà non ha manifestato apertamente la volontà di interrompere il rapporto di lavoro, ma la riflessione è aperta e condizionata anche dai possibili sostituti. Al momento l'unico profilo spendibile è quello di Antonio Conte, vecchio pallino del presidente. L'unico per il quale De Laurentiis sarebbe disposto ad un grande sacrificio economico. In secondo piano Igor Tudor, ma l'impressione è che solo il via libera da parte di Conte farebbe uscire il club dall'empasse”.