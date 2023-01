Sky - Giuntoli gioca d'anticipo per Ounahi! Incontro con l’entourage e prima offerta all'Angers: cifre e dettagli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato L’Originale’

Gianluca Di Marzio , giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato L’Originale’: “Al Napoli piace giocare d’anticipo sul mercato e quindi sta cercando di anticipare la concorrenza per Azzedine Ounahi, centrocampista del Marocco rivelazione al Mondiale. Il club azzurro era già interessato prima di Qatar 2022, adesso il prezzo è aumentato.

Il Napoli ha approfittato della trasferta a Milano contro l’Inter per incontrare proprio nel capoluogo lombardo l’entourage di Ounahi per cercare un’intesa economica dal punto di vista contrattuale. Il Napoli ha fatto una prima offerta di 15 milioni di euro, l’Angers chiede di più ma sarà fondamentale la volontà del giocatore: se troverà l’accordo economico sul contratto allora a quel punto il club francese sarà più intenzionato ad accontentarlo e dargli l’opportunità di misurarsi in una nuova realtà”.