Sky - Il Galatasaray si fa avanti per Mario Rui: proposto prestito con diritto di riscatto

Mario Rui, terzino del Napoli, potrebbe lasciare il club azzurro per trasferirsi in Turchia. Il Galatasaray l’ha messo in cima alla lista come soluzione per la corsia mancina. Il club turco si è fatto ufficialmente avanti per il terzino portoghese. Proposto un prestito con diritto di riscatto. A riferirlo ai microfoni di ‘Calciomercato l’originale’, è il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio.