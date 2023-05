Sky - Il Napoli offre 25mln per Beto: primi contatti con l'Udinese, piacciono altri due bianconeri

Il club di De Laurentiis avrebbe presentato all'Udinese una prima offerta da 25 milioni per l'attaccante Beto.

Il Napoli si muove per la prossima sessione di mercato. Il club di De Laurentiis avrebbe presentato all'Udinese una prima offerta da 25 milioni per l'attaccante Beto, ma il club friulano non vorrebbe scendere sotto i 35 (cifra della clausola di rescissione). I contatti e i rapporti tra i due club sono positivi e nell'operazione potrebbe essere inserito anche un altro giocatore dell'Udinese. Oltre al portoghese, infatti, al Napoli piacciono anche Samardzic e Becao, quest'ultimo in uscita da Udine perché con un solo anno di contratto. L'acquisto di Beto sarebbe una mossa cautelativa e preventiva per una possibile partenza di Oshimen, richiesto da mezza Europa.

