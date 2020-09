Sky - Il Napoli toglie Under dallo scambio: si tratta solo per Milik, ecco la richiesta

Stanno cambiando le carte in tavola tra Napoli e Roma, con i due club che in queste ultime settimane hanno parlato di diversi giocatori, da Milik a Veretout passando per Cengiz Under. Proprio il giocatore turco pare che non rientri più nell'affare Milik: secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli ha chiesto alla Roma 35 milioni di euro per far partire la punta polacca, visto l'ormai estromissione dalla trattativa di Under. Da capire, dunque, se la società giallorossa vorrà fare un investimento così importante ed eventualmente far partire Edin Dzeko, sul quale resta vigile l'occhio della Juve.