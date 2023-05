Sky - Il Napoli valuta di restare a Udine uno o due giorni: festa scudetto domenica al Maradona

Il Napoli potrebbe restare uno o due giorni a Udine dopo la partita di giovedì sera contro l'Udinese alla Dacia Arena.

Il Napoli potrebbe restare uno o due giorni a Udine dopo la partita di giovedì sera contro l'Udinese alla Dacia Arena. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club partenopeo sta pensando a questa opzione sia in caso di partita alle 20.45, com'è attualmente prevista, che in caso di anticipo alle 18.30.

Questo per non paralizzare completamente l'aeroporto di Capodichino a notte fonda, visto che nel primo caso l'aereo non atterrerebbe prima delle 1.30. Nel secondo caso la squadra arriverebbe comunque non prima delle 23 e anche così il rischio che un fiume di gente arrivi all'aeroporto sarebbe elevatissimo.

Per il momento si tratta solo di un'idea, che verrà presa in considerazione nelle prossime ore, con il Napoli che vorrebbe comunque festeggiare lo scudetto allo stadio Diego Armando Maradona domenica, quando Osimhen e compagni scenderanno in campo contro la Fiorentina.