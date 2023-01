Sky - Il Napoli vuole Brekalo! Contatti per chiudere subito, lui ha già detto sì

Josip Brekalo continua ad essere un giocatore largamente apprezzato in Serie A

Josip Brekalo continua ad essere un giocatore largamente apprezzato in Serie A. Dopo Monza e Fiorentina, che nelle scorse settimane avevano avviato dei discorsi con il Wolfsburg per il suo ritorno in Italia, anche il Napoli e l'Udinese adesso vogliono l'ex ala del Torino. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito.

Il club azzurro ha avviato i contatti con il Wolfsburg per provare ad acquistare già a gennaio l'esterno croato. In realtà, Brekalo rappresenta per il Napoli una vecchia idea di mercato, ma adesso c'è l'intenzione di regalarlo da subito alla squadra di Spalletti. Può risultare decisiva la volontà del giocatore, che spinge per trasferirsi al club partenopeo.

Il calciatore resterà svincolato a giugno, essendo in scadenza di contratto con il Wolfsburg. Nonostante ciò, Giuntoli e la dirigenza degli azzurri vorrebbero anticipare a oggi la futura mossa a parametro zero. Resta però il problema della lista dei giocatori del Napoli, che al momento necessita di essere sfoltita.