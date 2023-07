Sky - Il rinnovo di Osimhen si avvicina! 4 o 5 anni e clausola di almeno 140mln

Ci sono stati dei passi importanti del Napoli con l’entourage di Victor Osimhen per arrivare all rinnovo di contratto.

Ci sono stati dei passi importanti del Napoli con l’entourage di Victor Osimhen per arrivare al rinnovo di contratto. Secondo quanto riferito da Sky Sport, ci sono ancora dei dettagli da limare per quanto riguarda il valore della clausola rescissoria. Inizialmente si parlava di 200 milioni di euro, in realtà dovrebbe essere almeno di 140-150 milioni. Il prossimo incontro con De Laurentiis potrebbe essere quello decisivo per arrivare alla firma.

Rinnovo di 4 o 5 anni

L'attuale contratto del bomber nigeriano scade il 30 giugno 2025, secondo quanto si apprende dalle informazioni diffuse il nuovo accordo dovrebbe essere almeno fino al 2027, forse anche 2028.