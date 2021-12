Sky - Insigne fortemente tentato dal Toronto: offerti oltre 11mln per 5 anni più maxi-bonus

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è sempre più tentato dall’ipotesi Toronto e potrebbe presto dire definitivamente di sì. E’ questa la notizia lanciata dai colleghi di Sky Sport, secondo cui il club canadese avrebbe messo sul piatto un’ultima offerta messa sul tavolo dai canadesi è di 11,5 mln a stagione più 4,5 di bonus legati a gol e assist per 5 anni. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis non ha più rilanciato o fatto nuove offerte. Toronto vorrebbe prendere già a gennaio Insigne, il quale non ha ancora accettato l’offerta ma, in ogni caso, è comunque deciso a finire la stagione con il Napoli. Quindi nel caso si trasferirebbe a giugno.