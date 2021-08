Sky - Insigne, il Napoli lo cederebbe anche per 25-30mln ma non ci sono offerte

Il futuro di Lorenzo Insigne è stato trattato nello Speciale Calciomercato di Sky Sport. Ballano un paio di milioni di euro tra domanda ed offerta per il rinnovo del contratto, una distanza che al momento non sembra facile da colmare. Il Napoli in uno scenario del genere, col giocatore in scadenza la prossima estate, valuterebbe anche cessione per 25-30mln di euro, ma ad oggi non ci sono offerte e per questo si andrà avanti probabilmente col contratto in scadenza.