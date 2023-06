Sky - Italiano è il primo nome della lista! Galtier ha dato disponibilità, ma ADL temporeggia: la situazione

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare delle ultime sul prossimo allenatore del Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare delle ultime sul prossimo allenatore del Napoli: “Italiano nella lista dei 40 allenatori? Magari De Laurentiis ci ha detto un’amabile bugia e Italiano già c’era nella lista e anche abbastanza avanti. A Napoli c’è rispetto rigoroso dei contratti e De Laurentiis tiene tanti a questo aspetto, ma forse anche per questo parlando ieri di Commisso e della Fiorentina ha detto di non voler rompere certi equilibri. Se tra oggi e domani Italiano riterrà concluso il suo percorso in viola, allora può diventare un’opportunità per il Napoli.

La stima di De Laurentiis nei suoi confronti è vecchia, datata e poi garantirebbe una certa continuità tecnico-tattica. Italiano rappresenta quindi sicuramente una possibilità ma restano anche gli altri 39 della lista. Galtier ha dato la sua disponibilità al Napoli ma De Laurentiis sta temporeggiando perchè Italiano sembra essere il primo della lista. Però si deve aspettare che Italiano incontri Commisso”.