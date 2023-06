Sky - Italiano-Fiorentina, incontro in corso per il futuro: cosa sta succedendo

Per capire il futuro dell'ex allenatore dello Spezia, come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, c'è un incontro in corso tra Italiano e Joe Barone

TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom Per capire il futuro dell'ex allenatore dello Spezia, come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, c'è un incontro in corso tra Italiano e Joe Barone. Bisognerà vedere se rimarrà a Firenze o se si potrà liberare a determinate condizioni. Il tecnico viola rimane, comunque, certamente nella lista di De Laurentiis che, però, ha già ribadito di non voler pagare nessuna penale, eventualmente, per liberarlo dalla Fiorentina.