Sky - Kepa, il Napoli ci pensa seriamente: il portiere vuole una nuova avventura

"Il club di De Laurentiis segue molto attentamente anche Kepa".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni dell'emittente satellitare: "Un paio di settimane fa il Napoli aveva contattato l'entourage di Neto, per capire la situazione del portiere brasiliano del Barcellona. Dopodiché non ci sono stati aggiornamenti. In questi su Neto è arrivato forte l'interesse del Fulham di Marco Silva, che già lo voleva ai tempi del Watford. Se il Napoli non dovesse tornare caldo in questi giorni, quella inglese può essere la sua possibile nuova destinazione.

Il club di De Laurentiis segue molto attentamente anche la situazione di Kepa. Al momento il portiere vuole una nuova avventura e una squadra dove giocare con continuità. Il club azzurro ci sta pensando seriamente, sopratutto se dal Chelsea dovesse arrivare un’apertura ad un prestito magari anche con una parte d'ingaggio pagata dal club inglese visto l'ingaggio elevato. Il portiere spagnolo vuole una nuova avventura".