Sky - Koopmeiners grande sogno ma difficile, Gabri Veiga possibile: dialogo vivo con Benitez

Sono due i profili per sostituire Piotr Zielinski, due situazioni diverse.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

C’è la possibilità concreta che Piotr Zielinski vada all’Ahli in Arabia Saudita. L’offerta dei sauditi, poco più di 20mln di euro, non accontenta ancora il Napoli. C’è una proposta molto ricca per il giocatore, un triennale sopra i 30mln. La trattativa prosegue non molto spedita, ma c’è l’impressione che si possa fare. Interrotta la trattiva per il rinnovo, c’è il rischio di vedere Zielinski ai margini del nuovo progetto Napoli.

L’erede di Zielinski. Sono due i profili per sostituire il polacco, due situazioni diverse. Teun Koopmeiners che è la passione forte, il giocatore per il quale il Napoli sarebbe disposto a fare un investimento importante. Magari anche puntando sulla sensibilità al progetto del giocatore, ma c’è una resistenza dell’Atalanta che ha una sua solidità ed è difficile da convincere. L’alternativa all’olandese, è Gabri Veiga del Celta Vigo. Lì c’è Rafa Benitez come manager e allenatore, quindi c’è un dialogo vivo. C’è una clausola da 40mln, alla quale il Napoli si è avvicinato e sta cercando di trovare le modalità giuste. Lo spagnolo è un’opzione assolutamente possibile. A riferirlo a Sky Sport 24 è l’inviato dell’emittente satellitare a Castel di Sangro, Francesco Modugno.