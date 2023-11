Sky - L'agente di Osimhen era a Castel Volturno: novità in vista sul rinnovo?

C'era anche Roberto Calenda ieri a Castel Volturno. L'agente di Victor Osimhen era al Konami Training Center

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'era anche Roberto Calenda ieri a Castel Volturno. L'agente di Victor Osimhen era al Konami Training Center nel giorno in cui la squadra di Mazzarri ha effettuato un test amichevole con la Juve Stabia e il bomber ha conosciuto Mazzarri dopo un lungo colloquio in panchina. La presenza dell'agente di Osi potrebbe anche essere un indizio in chiave rinnovo dato che a Castel Volturno c'era ovviamente anche il presidente De Laurentiis. La notizia è stata data da Sky Sport.