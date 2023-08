Sky - Lindstrom al Napoli, definiti i dettagli: affare da 25mln, tutte le cifre

Il Napoli ha chiuso per Jesper Lindstrom. Danese, classe 2000, il giocatore presto raggiungerà l'Italia per visite mediche e firma. Il club azzurro ha definito in queste ore gli ultimi dettagli dell'operazione, battendo anche la concorrenza del Lipsia, che aveva proposto 25 milioni di euro all'Eintracht Francoforte, offerta però rifiutata.

A riferirlo è Sky Sport, secondo cui per quanto riguarda le cifre dell'operazione, si tratta di un prestito di 5 milioni di euro con obbligo a 20 (bonus compresi). Per il calciatore danese invece, un contratto fino al 2028 a circa 2.3 milioni di euro a stagione.