Sky - Lozano al PSV, è fatta! Pronto a volare in Olanda per firme e visite mediche: le cifre dell'affare

E’ fatta per la cessione di Hirving Lozano al PSV Eindhoven.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E’ fatta per la cessione di Hirving Lozano al PSV Eindhoven. Secondo quanto annunciato da Sky Sport, il messicano è pronto a volare in Olanda per firmare con il club olandese. Domani si sottoporrà alle visite mediche e ai test fisici del caso.

Operazione definita tra il PSV e il Napoli sulla base di 12.2 milioni di euro. Arrivato nel 2019, si conclude dunque dopo quattro anni l’avventura del Chucky all’ombra del Vesuvio.