Sky - Lozano-PSV, la trattativa va avanti ma non è ancora chiusa: smentite sulle visite mediche

La cessione di Hirving Lozano al PSV sta andando avanti.

La cessione di Hirving Lozano al PSV sta andando avanti. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la trattativa non è ancora chiusa e non ci sono visite mediche fissate per domani, a dispetto di quanto annunciato dal Messico.

L’affare sta procedendo e i due club stanno cercando l’intesa affinché Lozano possa ritornare al PSV Eindhoven, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio europeo e dal quale il Napoli lo prelevò nel 2019.