Sky - Manolas-Olympiacos, è fatta! Accordo anche col Napoli: le cifre

TuttoNapoli.net © foto di Insidefoto/Image Sport E' tutto fatto per l'addio di Kostas Manolas al Napoli. Il difensore è già in Grecia e in mattinata ha svolto anche le visite mediche. La conferma arriva anche da Sky Sport, secondo cui l'Olympiacos avrebbe trovato l'accordo con il club azzurro sulla base di 3 milioni di euro. SI ATTENDE L'UFFICIALITA'

Nelle prossime ore saranno definiti gli ultimi dettagli per l'intesa definitiva e l'ex Roma - riferisce l'emittente satellitare - sarebbe atteso già per le 18 nella sede della società di Atene. Si attende di fatto soltanto la firma, dopodiché l'affare potrebbe diventare ufficiale e Manolas salutare definitivamente Napoli.