Sky - Mazzarri riparte dal 4-3-3: dagli intoccabili a Zielinski fino al dubbio centravanti, le ultime di formazione

Chi giocherà contro l'Atalanta? Le ultime arrivano direttamente da Castel Volturno, con l'inviato di Sky Francesco Modugno.

© foto di SSCNAPOLI

Chi giocherà contro l'Atalanta? Le ultime arrivano direttamente da Castel Volturno, con l'inviato di Sky Francesco Modugno che fa il punto della situazione. Da oggi Walter Mazzarri ha tutta la squadra a disposizione, sono rientrati anche Lindstrom e Anguissa. Quest'ultimo dovrebbe essere tra i titolari.

Osimhen sta lavorando sempre di più con il resto del gruppo e a Bergamo potrebbe esserci, cresce l'ottimismo per la sua convocazione per poi gestirne il minutaggio in vista dei tre big match con Real Madrid, Inter e Juventus. Stesso discorso per Zielinski, che si è allenato e sta meglio, ma vedremo se riuscirà ad esserci dal primo minuto.

Il nuovo allenatore dovrebbe ripartire dal 4-3-3 con Gollini tra i pali, visto che Meret ha ancora fastidi al polpaccio. In difesa Olivera, in virtù dell'indisponibilità di Mario Rui. Lobotka, Politano e Kvaratskhelia sono intoccabili. Il grande dubbio è sul centravanti: Raspadori è favorito, ma si giocherà fino alla fine il posto con Simeone.