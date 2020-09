Sky - Milik più convinto e vicino alla Roma, c'è fiducia: incontro positivo, affare quasi concluso

Sta per partire il valzer degli attaccanti che comprende Napoli, Roma e Juventus. Nella giornata di oggi l'agente di Arkadiusz Milik ha incontrato il club giallorosso a Trigoria e il summit ha avuto esito positivo. A comunicarlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo account Twitter: "Milik più convinto e vicino alla Roma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. Dzeko aspetta così il via libera per raggiungere la Juventus". La redazione di Sky Sport aggiunge che l'affare è da considerarsi quasi concluso.

Edin #Dzeko from #AsRoma to #Juventus #Milik from #Napoli to #AsRoma



The deal is almost done. Just a few hours more. ⚽⚽ @SkySport #Transfers pic.twitter.com/JQSDMXc7L0