Sky - Napoli su Popovic! Si prova il sorpasso a Bayern e Porto: la formula

TuttoNapoli.net

Il Napoli ci prova per Matija Popovic, attaccante classe 2006 svincolato dopo che la trattativa con il Milan è saltata. Si lavora per anticipare la concorrenza di club come Bayern Monaco e Porto: possibile operazione in sinergia per un prestito (Frosinone alla finestra). A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo sito ufficiale:

"Ora molti club sono attenti sulla sua situazione. Il Napoli è tra questi, come anche Bayern Monacoe Porto all'estero, ad esempio. E il club azzurro sta spingendo: si potrebbe delineare un'operazione in sinergia con una società che potrebbe essere il Frosinone.

Il giocatore in queste ore è stato proposto anche a altre italiane come, ad esempio, l'Inter. La sfida è aperta, dunque, per il giovane attaccante che è stato ad un passo dal vestire rossonero".