Sky - Ndombele-Napoli, scambio di documenti in corso: confermato il giorno delle visite

Non ci sono più dubbi Tanguy Ndombele sarà un giocatore del Napoli. È adesso in corso lo scambio di documenti fra il club azzurro e il Tottenham, proprietario del cartellino.

Formula e cifre dell'operazione: il centrocampista francese arriverà in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli pagherà 1 milione di euro, a cui si aggiungeranno 32,5 milioni nel caso in cui venisse esercitata l'opzione per il riscatto. Confermate le visite mediche per domani. A riferirlo è Sky Sport.