Sky - No a Zielinski o a contropartite: la Juve non tratta l'uscita di Giuntoli. C'è l'ipotesi deroga

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Giuntoli vorrebbe liberarsi entro venerdì, ossia il 30 giugno, per poter poi dal primo luglio iniziare ad operare da ds della Juventus. Se ciò non accadesse entro questa data avrebbe bisogno di una deroga per poter operare liberamente con il club bianconero. Oggi a Napoli sono emerse delle indiscrezioni su una possibile contropartita tecnica che il club di De Laurentiis vorrebbe per liberare Giuntoli.

Si è fatto il nome di Zielinski, che in scadenza di contratto tra un anno e non sta rinnovando. In realtà la Juventus non intende trattare l’uscita di Giuntoli, è spettatrice, ha un accordo col ds che deve essere lui liberarsi dal Napoli”.