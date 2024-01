Sky - Nome nuovo per la difesa: sondaggio per Martinez Quarta. Ad oltranza per Samardzic: affare non chiuso

Nel corso di 'Calciomercato l'originale', è intervenuto il giornalita ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

Nel corso di 'Calciomercato l'originale', è intervenuto il giornalita ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: "Anche oggi è andata avanti ad oltranza la trattativa del Napoli per Lazar Samardzic, l’operazione non è ancora chiusa definitivamente tra il Napoli e l’Udinese e tra il club azzurro e il papà-agente del giocatore.

Il Napoli per tutta la giornata ha cercato di tornare forte su Radu Dragusin, ma dopo il rilancio del Bayern Monaco in serata, per il difensore è ormai lotta a due con il Tottenham. Il club di De Laurentiis sta ancora cercando un difensore nel campionato italiano, ieri abbiamo parlato di Nehuen Perez dell’Udinese. Il none di stasera è quello di Martinez Quarta, in campo stasera nel quarto di finale di Coppa Italia con la Fiorentina. Il Napoli vorrebbe provare a chiedere al club gigliato il difensore argentino. Il Napoli per la difesa aveva pensato anche ad Arthur Theate, difensore classe 2000 del Rennes".