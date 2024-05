Sky - Occhio all'Arsenal per Osimhen: può inserirsi per il bomber del Napoli

Gianluca Di Marzio, inviato a Londra per Sky Sport a poche ore dalla finale di Champions League, ha parlato di mercato in chiave Napoli

Gianluca Di Marzio, inviato a Londra per Sky Sport a poche ore dalla finale di Champions League, ha parlato di mercato in chiave Napoli: "Fino a poco fa c'erano stati contatti tra Chelsea e Osimhen col suo procuratore Calenda, ma lo scambio non decolla, il club inglese si è allontanato da Osimhen e dunque si allontana anche Lukaku come suo possibile erede. Vedremo se arriveranno per il bomber del Napoli altre offerte, tipo dall'Arsenal".

Notizia, questa, approfondita sul suo sito ufficiale: "Oltre ad Antonio Conte per il quale gli avvocati sono a lavoro per sistemare i dettagli, il Napoli sta pensando al mercato e alla rosa. In uscita infatti, non è decollata la trattativa tra gli azzurri e il Chelsea per lo scambio Lukaku-Osimhen. Bisognerà quindi capire dove potrà andare Osimhen, con lo stesso nigeriano che peraltro potrebbe interessare all'Arsenal di Mikel Arteta".