Sky - Oggi contatto decisivo per Raspadori: si va verso la chiusura! Possibili visite mediche già domani

In questo weekend i contatti tra Napoli e Sassuolo sono stati continui, fitti, intensi. Con un obiettivo specifico: accordarsi per Giacomo Raspadori.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In questo weekend i contatti tra Napoli e Sassuolo sono stati continui, fitti, intensi. Con un obiettivo specifico: accordarsi per Giacomo Raspadori. C'era una distanza di 10 milioni tra domanda e offerta, una distanza che è stata limata nelle ultime ore. E' previsto per oggi il contatto decisivo, tutti si aspettano la chiusura della trattativa.

Possibili visite mediche martedì

L'attaccante classe 2000 vuole l'azzurro, ha già un accordo con Giuntoli e De Laurentiis e adesso l'affare sembra essere in discesa. L’obiettivo è arrivare all’accordo per permettere a Raspadori di svolgere le visite mediche nella giornata di martedì. A riferirlo è Sky Sport.