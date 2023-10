Sky - Osimhen, c'è apprensione: ha già saltato 27 gare dopo gli impegni con la Nigeria

Victor Osimhen tornerà in giornata e il dottor Raffaele Canonico lo prenderà in carico. In Portogallo ha già sostenuto una prima risonanza

Victor Osimhen tornerà in giornata e il dottor Raffaele Canonico lo prenderà in carico. In Portogallo ha già sostenuto una prima risonanza, ora bisognerà vedere anzitutto quella e fare poi altri esami per completare la diagnosi. In casa Napoli - riferisce Massimo Ugolini di Sky Sport durante 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli - c'è attenzione, prudenza e anche un pizzico di paura.

E c'è perché lo storico dell'ex Lille con la maglia della nazionale è davvero imbarazzante: sono addirittura 27 le partite saltate dal giocatore "per colpa" della Nigeria, tra spalla, Covid, braccio e gamba. Oggi comunque Osimhen sarà a Pineta Grande, ma non è certo che farà una nuova risonanza. Quando il dottor Canonico valuterà la prima risonanza fatta in Portogallo si capirà cosa fare nel dettaglio. Bisogna aspettare.