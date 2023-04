Sky - Osimhen ha lasciato Castel Volturno: non partirà per Milano

Victor Osimhen salta Milan-Napoli. E’ questa la notizia lanciata dai colleghi di Sky Sport

Victor Osimhen salta Milan-Napoli. E’ questa la notizia lanciata dai colleghi di Sky Sport che fanno sapere che il centravanti nigeriano ha lasciato da pochi minuti Castel Volturno e non partirà con la squadra per la trasferta di Milano. L'attaccante azzurro alza così bandiera bianca e non sarà a disposizione di Luciano Spalletti.