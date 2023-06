Sky - Osimhen, la richiesta di ADL si avvicina ai 200mln! C’è distanza sulle cifre del rinnovo: i dettagli

C’è stato oggi il tanto atteso incontro tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen.

C’è stato oggi il tanto atteso incontro tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen. Il patron del Napoli ha avvisato il procuratore del nigeriano che la valutazione che ne fa del cartellino è più vicina ai 200 milioni di euro che ai 150. Al momento la cifra è quasi fuori mercato anche per i top club europei.

Se De Laurentiis dovesse confermare questo tipo di richiesta e volesse rinnovare il contratto di Osimhen, la pretesa economica per il prolungamento andrebbe in linea con quella degli ingaggi che proporrebbero Bayer Monaco, PSG o Manchester United (12-13 milioni all'anno). Ora ci sarà da trattare sulle cifre di rinnovo che non sono in linea con le attese del giocatore. Ci sarà un incontro nei prossimi giorni per capire se ci sarà un’intesa o su una cifra più bassa del cartellino o più alta per rinnovare. A riferirlo è Sky Sport.