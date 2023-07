Sky - Osimhen non attratto dall’Arabia e non trova conferme offerta Al Hilal: il punto

Non trova grandi conferme la notizia di una presunta offerta da 140 milioni di euro dell’Al Hilal per Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non trova grandi conferme la notizia di una presunta offerta da 140 milioni di euro dell’Al Hilal per Victor Osimhen. Inoltre il calciatore, racconta Sky Sport, non sarebbe attratto dalla prospettiva di andare a giocare in Arabia Saudita e De Laurentiis a quelle cifre neanche lo cederebbe.

Il rinnovo con il Napoli - L’accordo con il Napoli per il rinnovo va definito. C’è sostanzialmente la questione relativa all’ingaggio, ma anche un discorso suo diritti d’immagine. Il calciatore ha un contratto di un altro anno con una multinazionale e anche quest’aspetto rientra nei discorsi tra il Napoli e il procuratore dell’attaccante Roberto Calenda.

L’ingaggio dovrebbe essere parametrato alla richiesta di 200 milioni di De Laurentiis e alla clausola rescissoria, per la quale si continua a lavorare. Resta la fiducia, ma ci sarà bisogno di un ulteriore incontro.