Sky - Ostigard dice no all'Udinese: se va via vuole il Genoa

Ostigard non rientrerà nell'affare Perez con il Napoli. Questa la notizia rilanciata da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, sulla trattativa con l'Udinese per il difensore argentino: "Ostigard, in caso di uscita, vuole rispettare l'impegno preso con il Genoa: Al momento, non ci sono i margini tra Napoli e Udinese per l'arrivo del difensore norvegese in bianconero.

L'intenzione di Ostigard, infatti, è quella di rispettare l'impegno preso con il Genoa, che è alla ricerca di un difensore dopo la partenza di Dragusin. Il club ligure prenderebbe il difensore, che ha già vestito la maglia rossoblù, nella seconda metà della stagione 2021/22, a titolo definitivo, o in prestito con obbligo di riscatto tra i 6 e i 7 milioni. La proprità di Ostigard è quella di tornare a Genova se il Napoli darà l'ok per la sua uscita".