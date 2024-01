Sky - Perez-Napoli, l'Udinese cerca il sostituto dopo il no di Ostigard. Poi il via libera

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Dopo le visite mediche svolte a Roma da Dendoncker, domani arriverà il consueto tweet di De Laurentiis.

Sull’affare Perez, serve che l’Udinese prenda il sostituto. Il club friulano sperava di prendere Ostigard, ma oggi il norvegese ha mantenuto la promessa col Genoa. Se deve lasciare il Napoli vuole tornare al club rossoblù. Adesso l’Udinese sta cercando un sostituto per dare il via libera al Napoli per l’argentino”.